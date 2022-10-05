Последний бой Федора Емельяненко может пройти в Японии

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, где может пройти последний поединок бойца Федора Емельяненко, передает ТАСС.
"Бой Федора может пройти в США. Но может, что поединок будет и в Японии. Что касается соперника, то он окончательно не определен", - сказал Кокер.
Всего в ММА российский атлет провел 47 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В октябре 2021 года в бою против американца Тимоти Джонсона на Bellator 269 Емельяненко одержал победу нокаутом в первом раунде.
Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что он предлагал россиянину Федору Емельяненко подписать контракт с промоушеном . Уайт сказал, что пытался организовать бой Емельяненко с Броком Леснаром.
"Мы предлагали Емельяненко безбожно много денег, однако он не захотел драться. Не знаю, что добавить еще по этому поводу", — заявил Уайт.