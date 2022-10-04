Александр Емельяненко потребовал 300 тысяч рублей в день за поездку на Донбасс

«Сколько дней это займёт, четыре? Давайте каждый день по 300 тысяч. Дело в том, что я работаю и здесь больше денег зарабатываю. Я и так планирую съездить с другими организациями. Но вы можете под меня и рекламу сделать. Всё что заработаете сверху — будет ваше», — заявил по телефону некто, чей голос очень похож на Александра Емельяненко.