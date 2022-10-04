Александр Емельяненко потребовал 300 тысяч рублей в день за поездку на Донбасс

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко во время телефонного разговора с мошенниками запросил 300 тысяч рублей за каждый день своего пребывания на Донбассе. Александру предложили отправиться туда, чтобы выступить с поддержкой спецоперации.
«Сколько дней это займёт, четыре? Давайте каждый день по 300 тысяч. Дело в том, что я работаю и здесь больше денег зарабатываю. Я и так планирую съездить с другими организациями. Но вы можете под меня и рекламу сделать. Всё что заработаете сверху — будет ваше», — заявил по телефону некто, чей голос очень похож на Александра Емельяненко.
Сам Александр пока никак не прокомментировал аудиозапись.
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https://www.championat.com/boxing/news-4842695-aleksandr-emelyanenko-potreboval-300-tysyach-rublej-v-den-za-gotovnost-poehat-na-donbass.html?utm_source=copypaste