Макгрегор назвал Оливейру явным фаворитом боя с Махачевым

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор ответил на вопрос подписчика о фаворите предстоящего боя между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул чемпиона промоушена в легком весе.
— Легкая победа Оливейры, — написал Конор в соцсетях.
Поединок пройдет 22 октября в Абу Даби.
В активе 30 летнего Махачева 22 победы в 23 боях MMA.
32 летний Оливейра в профессиональной карьере одержал 33 победы и 8 потерпел поражений в 42 боях, один поединок признан несостоявшимся.