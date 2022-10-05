Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
1 час назад

Макгрегор назвал Оливейру явным фаворитом боя с Махачевым

Матч ТВ

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор ответил на вопрос подписчика о фаворите предстоящего боя между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул чемпиона промоушена в легком весе.

Макгрегор назвал Оливейру явным фаворитом боя с Махачевым
Фото: matchtv.rumatchtv.ru

— Легкая победа Оливейры, — написал Конор в соцсетях.

Поединок пройдет 22 октября в Абу Даби.

В активе 30 летнего Махачева 22 победы в 23 боях MMA.

32 летний Оливейра в профессиональной карьере одержал 33 победы и 8 потерпел поражений в 42 боях, один поединок признан несостоявшимся.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,Конор Макгрегор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители