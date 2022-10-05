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4 часа назад

Экс-чемпион UFC Макгрегор назвал Диаза самым жестким соперником в карьере

Газета.Ruиещё 2

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что считает американского бойца Нейта Диаза самым сложным соперником за все бои, которые ему пришлось провести в карьере.

Конор Макгрегор назвал самого жесткого соперника в карьере
Фото: Газета.руГазета.ру

Отвечая в социальной сети на вопрос болельщика о том, кто является самым жестким соперником в его карьере, спортсмен написал: «Нейт».

В сентябре Макгрегор анонсировал свой третий поединок против Диаза.

«Поздравляю Нейта Диаза с завершением его контрактных обязательств с UFC и с тем, что стал настоящей суперзвездой. Невероятный подвиг. Честная игра. Наша трилогия состоится», — написал Макгрегор.

Ирландец и американец встречались дважды. В марте 2016 года Диаз одержал победу, а в августе того же года выиграл уже Макгрегор решением большинства судей.

Ранее Макгрегор высказался о победе Нейта Диаза над Тони Фергюсоном в главном поединке UFC 279.

«Хватит, братан. Я шумлю по полной и делаю это очень качественно. До меня этого никогда не видели. Без меня ты ничто. Прояви уважение, пожалуйста. Я бы легко побил тебя и Фергюсона. Я бы разорвал Тони на две части. Уважай короля», — написал Макгрегор.

Поединок завершился в четвертом раунде после того, как Диаз успешно применил удушающий прием.

MMA,Тони Фергюсон,Конор Макгрегор,
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