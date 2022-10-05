Конор Макгрегор назвал самого жесткого соперника в карьере

«Хватит, братан. Я шумлю по полной и делаю это очень качественно. До меня этого никогда не видели. Без меня ты ничто. Прояви уважение, пожалуйста. Я бы легко побил тебя и Фергюсона. Я бы разорвал Тони на две части. Уважай короля», — написал Макгрегор.