Экс-боец UFC обвинил Уайта во лжи

И у меня нет проблем с этим, но вы когда-нибудь встречали промоутера, который не лжет? Назовите хотя бы одного, который этого не делал. Никого не можете вспомнить? И я тоже! Большинство промоутеров – подонки, чуваки», – сказал Шауб в рамках выпуска на своем YouTube-канале.