Махачев рассказал, почему отец не посещает его поединки в UFC

— Отец не приедет. Он обычно не приезжает, и я бы сам не хотел, чтобы он приезжал, потому что это чуть чуть отвлекает, потому что тогда ты должен беспокоиться о том, чтобы у него всё было хорошо. А так много людей приедет. У нас здесь большая команда, уже сейчас больше 20 человек.