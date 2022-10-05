Махачев рассказал, почему отец не посещает его поединки в UFC

Претендент на пояс UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев в интервью «Матч ТВ» признался, что его отец не станет гостем на турнире в Абу Даби, где 30 летний боец из Дагестана выступит против Чарльза Оливейры (32–8–1).
Оливейра и Махачев оспорят вакантный титул чемпиона UFC в легком весе 22 октября на Etihad Arena.
— Отец не приедет. Он обычно не приезжает, и я бы сам не хотел, чтобы он приезжал, потому что это чуть чуть отвлекает, потому что тогда ты должен беспокоиться о том, чтобы у него всё было хорошо. А так много людей приедет. У нас здесь большая команда, уже сейчас больше 20 человек.
— Хабиб будет в углу?
— Да, будут Хабиб и Хавьер Мендес. Посмотрим, кто еще. Если Хабиб в углу, это +10 к борьбе, к ударке, к тактике, — сказал Махачев «Матч ТВ».
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и Махачев тренируются вместе около 20 лет после того, как Махачев начал работать под руководством Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале.