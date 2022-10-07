Боец ММА Емельяненко поспорил с женой и выиграл у нее 5 тыс. рублей

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко опубликовал в своем Telegram-канале видео с розыгрышем жены Полины.
Спортсмен поспорил с супругой на 5 тыс. рублей на то, что выпьет стакан воды, прикрытый шапкой, не касаясь ее губами. Он сделал вид, что вытягивает воду ноздрей, а когда жена подняла шапку, чтобы проверить, пуст ли стакан, взял его в руку и выпил жидкость.
"Как за минуту заработать 5 тыс. рублей!", - подписал боец видео.
Ранее Александр Емельяненко рассказал, что бросил употреблять алкоголь.
"Я просто перестал хулиганить. Жена запретила. Говорит "нельзя, все". Детство прошло. У нас же как, жизнь делится на детство, юность и отрочество. Детство закончилось. У меня началась юность", — сказал Емельяненко.
Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Он младший брат Федора Емельяненко. 24 сентября Александр Емельяненко должен провести бой в Москве против скандально известного бойца ММА Вячеслава Дацика.