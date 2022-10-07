Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
6 часов назад

Боец ММА Емельяненко поспорил с женой и выиграл у нее 5 тыс. рублей

Газета.Ru

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко опубликовал в своем Telegram-канале видео с розыгрышем жены Полины.

Спортсмен поспорил с супругой на 5 тыс. рублей на то, что выпьет стакан воды, прикрытый шапкой, не касаясь ее губами. Он сделал вид, что вытягивает воду ноздрей, а когда жена подняла шапку, чтобы проверить, пуст ли стакан, взял его в руку и выпил жидкость.

"Как за минуту заработать 5 тыс. рублей!", - подписал боец видео.

Ранее Александр Емельяненко рассказал, что бросил употреблять алкоголь.

"Я просто перестал хулиганить. Жена запретила. Говорит "нельзя, все". Детство прошло. У нас же как, жизнь делится на детство, юность и отрочество. Детство закончилось. У меня началась юность", — сказал Емельяненко.

Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Он младший брат Федора Емельяненко. 24 сентября Александр Емельяненко должен провести бой в Москве против скандально известного бойца ММА Вячеслава Дацика.

MMA,Видео,Александр Емельяненко,Федор Емельяненко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители