Боец ММА Емельяненко поспорил с женой и выиграл у нее 5 тыс. рублей

Спортсмен поспорил с супругой на 5 тыс. рублей на то, что выпьет стакан воды, прикрытый шапкой, не касаясь ее губами. Он сделал вид, что вытягивает воду ноздрей, а когда жена подняла шапку, чтобы проверить, пуст ли стакан, взял его в руку и выпил жидкость.