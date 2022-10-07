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1 час назад

Мейвезер договаривается о проведении двух поединков с Макгрегором за 1,5 млрд долларов — СМИ

Матч ТВиещё 1

Бывший чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер младший может в ближайшее время согласиться на проведение двух поединков с экс чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком и легком весе ирландцем Конором Макгрегором за 1,5 миллиарда долларов, сообщает The Sun.

Мейвезер может провести два боя с Макгрегором за $1,5 млрд
Фото: Матч ТВМатч ТВ

По информации источника, спортсмены проведут поединок в боксерском ринге, а затем встретятся по правилам MMA.Макгрегор и Мейвезер провели поединок по правилам бокса в 2017 году, Флойд одержал победу техническим нокаутом в 10 м раунде.За свою профессиональную карьеру американец одержал 50 побед (27 нокаутом). В смешанных единоборствах 33 летний Макгрегор одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

MMA,Конор Макгрегор,
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