Хасбик будет в углу Махачева в титульном бою с Оливейрой на UFC 280

Блогер Хасбулла Магомедов под прозвищем "Хасбик" будет находиться в углу Ислама Махачева в бою с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280. Об этом в Twitter сообщил менеджер Али Абдель-Азиз, ответив на вопрос одного из пользователей. Поединок состоится 22 октября в рамках турнира UFC 280.

Фото: @hasbulla.hushetskiy/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com (организация запрещена в России) @hasbulla.hushetskiy/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Бой возглавит турнир, а бойцы поборются за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. В последнем бою Махачев победил американского бойца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202. Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом.