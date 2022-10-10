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1 час назад

Хасбик будет в углу Махачева в титульном бою с Оливейрой на UFC 280

Газета.Ruиещё 7

Блогер Хасбулла Магомедов под прозвищем "Хасбик" будет находиться в углу Ислама Махачева в бою с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280. Об этом в Twitter сообщил менеджер Али Абдель-Азиз, ответив на вопрос одного из пользователей. Поединок состоится 22 октября в рамках турнира UFC 280.

Хасбик будет в углу Махачева в титульном бою с Оливейрой на UFC 280
Фото: @hasbulla.hushetskiy/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com (организация запрещена в России)@hasbulla.hushetskiy/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Бой возглавит турнир, а бойцы поборются за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. В последнем бою Махачев победил американского бойца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202. Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом.

Отметим, что Махачев изначально должен был провести бой против Бенеила Дариуша, но ирано-американский боец получил травму. Грин оперативно согласился заменить Дариуша. На счету Махачева 10 побед подряд в UFC. Его соперник не знает поражений на протяжении 11 боев. Ранее сообщалось, что американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

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