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2 часа назад

Тактаров встретился с Волковым в Лос-Анджелесе. Фото

Чемпионат.com

Победитель турнира UFC 6 ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото с соотечественником, рейтинговым бойцом UFC Александром Волковым. Снимок был сделан в Лос-Анджелесе. На нём также присутствует музыкальный исполнитель Ike Catcher. «И маленький парень ростом шесть футов и весом 226 фунтов. После первого тренинга в США», — подписал фотографию Тактаров.

Тактаров встретился с Волковым в Лос-Анджелесе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии.

Личный архив Олега Тактарова

«Обычная активность». Тактаров показал видео своей тренировки:

MMA,Олег Тактаров,Александр Волков,
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