Хабиб рассказал, возобновит ли он карьеру

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о завершении своей профессиональной спортивной карьеры, передает UFC Russia.
"Многие забывают, думают, что я просто ушел, чтобы выбить себе хороший контракт, чтобы предложили побольше денег – и потом вернуться. Но нет, такого не было. А было железобетонное решение, и я вообще не вижу вариантов, как это может измениться. По крайней мере сейчас не вижу", - заявил Нурмагомедов.
Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца - Абдулманапа Нурмагомедова, который также был тренером бойца.
Он скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. Ранее сообщалось, что американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад рассказал о совместной работе с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.