Хабиб рассказал, возобновит ли он карьеру

"Многие забывают, думают, что я просто ушел, чтобы выбить себе хороший контракт, чтобы предложили побольше денег – и потом вернуться. Но нет, такого не было. А было железобетонное решение, и я вообще не вижу вариантов, как это может измениться. По крайней мере сейчас не вижу", - заявил Нурмагомедов.