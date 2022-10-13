Минеев хочет тренироваться в Мариуполе

Российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион AMC Fight Nights в средней весовой категории Владимир Минеев заявил, что будет готовиться к бою с бразильцем Фернандо Родригесом в Мариуполе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Спортсмен также добавил, что помимо тренировок будет курировать восстановление спортивных объектов разрушенного города.
«Готовлюсь к бою, но в соответствии с задачами, поставленными губернатором Ульяновской области Алексеем Юрьевичем Русских, финальную часть подготовки я проведу в Мариуполе. И параллельно буду участвовать в восстановлении левобережного жилого квартала района "Солнечный", это всё делается силами ульяновских строителей. В Мариуполь поеду в ближайшее время, беру с собой пять одноклубников. Я не только курирую восстановление спортивных объектов, но и принимаю участие в коммуникации наших ульяновских строителей с основными подрядчиками, которые также работают в Мариуполе», – рассказал спортсмен.
Минеев является советником главы Ульяновской области по спорту, а также занимает должность руководителя Российского союза боевых искусств Ульяновской области. Также он сообщил журналистам, что сам прибыл в военкомат по повестке и готов служить в армии.
Ранее Владимир Минеев рассказал о позиции военкомата по поводу его боя с Родригесом.