Минеев хочет тренироваться в Мариуполе

«Готовлюсь к бою, но в соответствии с задачами, поставленными губернатором Ульяновской области Алексеем Юрьевичем Русских, финальную часть подготовки я проведу в Мариуполе. И параллельно буду участвовать в восстановлении левобережного жилого квартала района "Солнечный", это всё делается силами ульяновских строителей. В Мариуполь поеду в ближайшее время, беру с собой пять одноклубников. Я не только курирую восстановление спортивных объектов, но и принимаю участие в коммуникации наших ульяновских строителей с основными подрядчиками, которые также работают в Мариуполе», – рассказал спортсмен.