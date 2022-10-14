Стали известны подробности снятия Евлоева с поединка в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев снялся с поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по медицинским показаниям. Подробности ТАСС сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Абдрахманов рассказал, что Евлоев получил травму колена. Он отметил, что в связи с этим спортсмену потребуется операция.

О снятии 28-летнего россиянина с боя стало известно ранее 14 октября. Поединок Евлоева и американца Брайса Митчелла должен был возглавить турнир UFC Fight Night 214 5 ноября в Лас-Вегасе.