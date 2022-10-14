Нурмагомедов обратился к Махачеву перед боем с Оливейрой

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) обратился к соотечественнику Исламу Махачеву перед боем с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

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Бывший боец поделился видео из аккаунта UFC Russia, на котором тренер Махачева поддерживает бойца во время поединка.

«Ты не можешь проиграть. Ты должен все, что у тебя есть, здесь оставить», — сказал специалист. Нурмагомедов отметил на ролике Махачева и добавил подпись: «Ислам, ты же понял?»

19 октября Оливейра пообещал нокаутировать россиянина в первом раунде.

«Я никогда не дрался с ним. Я уверен только в одном: у меня очень тяжелый удар. Если я попаду, он упадет», — заявил боец.

Поединок Махачева и Оливейры возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби, который пройдет 23 октября. Спортсмены поспорят за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе.