Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
29 минут назад

Российский боец снялся с поединка против американца в UFC

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев снялся с поединка против американца Брайса Митчелла на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting.

Российский боец снялся с поединка против американца в UFC
Фото: UFCUFC

Евлоев получил травму и не сможет выйти в октагон. Характер повреждения не уточняется. На данный момент организаторы ищут Митчеллу нового соперника.

Поединок Евлоева и Митчелла должен был возглавить турнир UFC Fight Night 214 5 ноября в Лас-Вегасе (США). Российский боец провел в UFC шесть боев и ни разу не проиграл. В активе Митчелла восемь поединков в промоушене, семь побед и одно поражение.

12 октября бывший чемпион UFC Фрэнк Мир высказался об отношении к спортсменам со стороны владельцев промоушена.

«Это почти рабство. Ты можешь 18 месяцев сидеть без боев, и тебе даже не разрешат выступать в другой организации. То есть ты не сможешь зарабатывать деньги, кормить жену и детей», — описал ситуацию Мир, подчеркнув, что это неправильно.

MMA,Мовсар Евлоев,Фрэнк Мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители