Российский боец снялся с поединка против американца в UFC

«Это почти рабство. Ты можешь 18 месяцев сидеть без боев, и тебе даже не разрешат выступать в другой организации. То есть ты не сможешь зарабатывать деньги, кормить жену и детей», — описал ситуацию Мир, подчеркнув, что это неправильно.