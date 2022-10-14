Аскаров не смог согнать вес, его бой с Ройвалом отменен

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аскар Аскаров не смог уложиться в лимит весовой категории, его бой против американца Брэндона Ройвала отменен. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в команде спортсмена.

Фото: UFC/Zuffa LLC UFC/Zuffa LLC

"Аскар не смог согнать вес. Бой отменен", - сказал собеседник агентства.

Бой должен был состояться в США в ночь на воскресенье. Аскаров выступает в наилегчайшем весе и занимает четвертую строчку в рейтинге UFC.