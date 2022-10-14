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1 час назад

Российский боец UFC Аскаров не смог согнать вес, его бой с Ройвалом отменен

ТАССиещё 1

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аскар Аскаров не смог уложиться в лимит весовой категории, его бой против американца Брэндона Ройвала отменен. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в команде спортсмена.

Аскаров не смог согнать вес, его бой с Ройвалом отменен
Фото: UFC/Zuffa LLCUFC/Zuffa LLC

"Аскар не смог согнать вес. Бой отменен", - сказал собеседник агентства.

Бой должен был состояться в США в ночь на воскресенье. Аскаров выступает в наилегчайшем весе и занимает четвертую строчку в рейтинге UFC.

На счету 30-летнего бойца 14 побед в смешанных единоборствах, одно поражение и одна ничья.

MMA,Аскар Аскаров,
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