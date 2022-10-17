Боец UFC Оливейра заявил, что Махачев идет по тропе Хабиба

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) Чарльз Оливейра поделился мнением об Исламе Махачеве, передает Sports Illustrated.
"Махачев идет по проторенной тропе, по следам Хабиба. Да, он очень успешен, но кого из топ-5 он побеждал? Я сам проложил свой путь, побеждал бывших чемпионов, побил всех в топ-5", - сказал Оливейра.
22 октября в рамках турнира UFC 280 Махачев выйдет в октагон против Оливейры. Бой возглавит турнир, Оливейра и Махачев поборются за титул чемпиона UFC в легком весе. В последнем бою Махачев победил американского бойца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202.
Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. Отметим, что Махачев изначально должен был провести бой против Бенеила Дариуша, но ирано-американский боец получил травму. Грин оперативно согласился заменить Дариуша.
Ранее Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от поединка против россиянина Ислама Махачева.