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1 час назад

Боец UFC Оливейра заявил, что Махачев идет по тропе Хабиба

Газета.Ruиещё 1

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) Чарльз Оливейра поделился мнением об Исламе Махачеве, передает Sports Illustrated.

Боец UFC Оливейра заявил, что Махачев идет по тропе Хабиба
Фото: Troy Taormina/USA TODAY SportsTroy Taormina/USA TODAY Sports

"Махачев идет по проторенной тропе, по следам Хабиба. Да, он очень успешен, но кого из топ-5 он побеждал? Я сам проложил свой путь, побеждал бывших чемпионов, побил всех в топ-5", - сказал Оливейра.

22 октября в рамках турнира UFC 280 Махачев выйдет в октагон против Оливейры. Бой возглавит турнир, Оливейра и Махачев поборются за титул чемпиона UFC в легком весе. В последнем бою Махачев победил американского бойца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202.

Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. Отметим, что Махачев изначально должен был провести бой против Бенеила Дариуша, но ирано-американский боец получил травму. Грин оперативно согласился заменить Дариуша.

Ранее Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от поединка против россиянина Ислама Махачева.

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