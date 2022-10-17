Хамзат Чимаев высказался о силе воли своего народа

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о силе воли своего народа.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

«Пусть даже каменные горы расплавятся в огне сражений, но никакие орды не поставят нас на колени. Непобеждённые и в смерти, сойдём мужчинами в могилу. BAYSANGUR», — написал Чимаев.

Напомним, в последнем поединке Чимаев сражался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу, применив удушающий приём уже в первом раунде.