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33 минуты назад

Менеджер Емельяненко назвал реванш с Дациком подставой

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Менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Никита Бурчак прокомментировал скандальный инцидент с участием своего клиента.

Менеджер Емельяненко назвал реванш с Дациком подставой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На пресс-конференции Hardcore Boxing Александр Емельяненко в рамках рубрики «Минутка» провёл спарринг с Вячеславом Дациком и побывал в нокдауне.

«Мы приехали, я отдал Сашу на пресс-конференцию и начал переговоры с другими людьми. Я не слышал, о чём они говорили и, тем более, о чём договорились. Главная ошибка Саши, что он согласился, а моя, что я не слышал этого. Его просто взяли на «слабо». Саша думал, это будет полушуточный поединок, но Дацик начал нападать, а Саня был не готов. Возможно, Дацик не понял, что должно происходить. Саша расстроился, конечно, потому что было ощущение подставы», — сказал Бурчак в интервью журналисту Александру Лютикову.

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