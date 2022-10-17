Дацик снова нокаутировал Емельяненко

Бойцы MMA Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко провели спарринг-реванш во время пресс-конференции на Hardcore Boxing. По его итогам Дацик снова отправил в нокдаун своего соперника. Видео спарринга доступно на YouTube-канале Hardcore Boxing .

Затем начался сам бой, который был похож на реальный. Дацик уже на восьмой минуте в ходе серии ударов попал в голову Емельяненко правым хуком. Он упал на канаты, но поднялся и продолжил бой. На 30-й секунде Дацик все же отправил Емельяненко в нокдаун, он снова упал на канаты и захромал. В это время рефери остановил бой.