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17 минут назад

Дацик снова нокаутировал Емельяненко

Елена Прошина

Бойцы MMA Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко провели спарринг-реванш во время пресс-конференции на Hardcore Boxing. По его итогам Дацик снова отправил в нокдаун своего соперника. Видео спарринга доступно на YouTube-канале Hardcore Boxing.

Дацик снова нокаутировал Емельяненко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В качестве рефери боя выступил Александр Сидорин. Перед началом спарринга бойцы пожалили друг другу руки.

Затем начался сам бой, который был похож на реальный. Дацик уже на восьмой минуте в ходе серии ударов попал в голову Емельяненко правым хуком. Он упал на канаты, но поднялся и продолжил бой. На 30-й секунде Дацик все же отправил Емельяненко в нокдаун, он снова упал на канаты и захромал. В это время рефери остановил бой.

До этого Дацик и Емельяненко встречались на турнире Hardcore Boxing 24 сентября. Тогда первый также нокаутировал своего оппонента. Дацик отправил Емельяненко в нокдаун в первом раунде на 13 секунде.

MMA,Вячеслав Дацик,Александр Емельяненко,
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