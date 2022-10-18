Александр Емельяненко не оценил критику брата

«Я не знаю, что он имел в виду. Я видел эти интервью. Мне кажется, Федору надо начать с себя. Есть такая пословица: «В чужом глазу соринку увидишь, а в своем бревна не заметишь». Поэтому пусть Федор за себя говорит. Я ничего о нем говорить не буду», – сказал Александр.