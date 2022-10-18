Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

Александр Емельяненко про критику брата после боя с Дациком: «Пусть Федор за себя говорит»

Sports.ru

Российский боец Александр Емельяненко отреагировал на слова Федора Емельяненко, который после поражения от Вячеслава Дацика посоветовал брату «навести в своей душе порядок и изменить образ жизни».

Александр Емельяненко не оценил критику брата
Фото: Sports.ruSports.ru

«Я не знаю, что он имел в виду. Я видел эти интервью. Мне кажется, Федору надо начать с себя. Есть такая пословица: «В чужом глазу соринку увидишь, а в своем бревна не заметишь». Поэтому пусть Федор за себя говорит. Я ничего о нем говорить не буду», – сказал Александр.

24 сентября Емельяненко проиграл Дацику нокаутом в первом раунде на Hardcore Boxing.

MMA,Александр Емельяненко,Федор Емельяненко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители