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1 час назад

Махачев заявил, что уверен в победе над Оливейрой в бою за титул чемпиона UFC

ТАССиещё 6

АБУ-ДАБИ, 19 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев уверен в своей победе над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом Махачев заявил в среду журналистам.

Махачев заявил, что уверен в победе над Оливейрой в бою за титул чемпиона UFC
Фото: ТАССТАСС

Бой за титул чемпиона UFC между Махачевым и Оливейрой пройдет 22 октября в Абу-Даби.

"Сейчас мое время, - сказал Махачев. - Да, он был чемпионом. Но я уверен, что он не лучший сейчас. В субботу я это докажу, я очень долго готовился к этому бою".

"Чарльз - достойный оппонент, но я просто лучше", - добавил боец.

В активе 31-летнего Махачева 22 победы и 1 поражение. У 33-летнего Оливейры - 33 победы и 8 поражений, еще 1 бой был признан несостоявшимся.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,
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