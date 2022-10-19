Махачев заявил, что уверен в победе над Оливейрой в бою за титул чемпиона UFC

АБУ-ДАБИ, 19 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев уверен в своей победе над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом Махачев заявил в среду журналистам.
Бой за титул чемпиона UFC между Махачевым и Оливейрой пройдет 22 октября в Абу-Даби.
"Сейчас мое время, - сказал Махачев. - Да, он был чемпионом. Но я уверен, что он не лучший сейчас. В субботу я это докажу, я очень долго готовился к этому бою".
"Чарльз - достойный оппонент, но я просто лучше", - добавил боец.
В активе 31-летнего Махачева 22 победы и 1 поражение. У 33-летнего Оливейры - 33 победы и 8 поражений, еще 1 бой был признан несостоявшимся.