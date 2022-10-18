Емельяненко ответил на вопрос о перспективах брата Фёдора в боксе

«Перспективы есть у всех бойцов, даже у Дацика, как вы видели. Считаю, Фёдору нужно не с молодыми и голодными бойцами-профессионалами драться, а войти в дивизион ветеранов, известных бойцов из смешанных единоборств. То есть не с профиками боксировать, а именно заниматься популяризацией спортивного, хорошего, здорового образа жизни», — сказал Александр на пресс-конференции Hardcore Boxing.