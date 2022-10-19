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29 минут назад

«Хайпа больше, чем бойцовского интеллекта». Ян высказался об О’Мэлли

Чемпионат.com

Известный российский боец UFC Пётр Ян высказался о будущем сопернике, американце Шоне О’Мэлли.

«Хайпа больше, чем бойцовского интеллекта». Ян высказался об О’Мэлли
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Безусловно, О’Мэлли имеет навыки, но хайпа немножко больше, чем бойцовского интеллекта. Хайп этот хочется потушить. Я к нему серьёзно настроен. Просто я считаю, что я лучше как боец — как боец смешанных единоборств. В плане где-то подломать его, дать отпор — думаю, что смогу. Сомневаюсь, что он выдержит это», — сказал Ян в промо-ролике UFC.

Бой Яна и О’Мэлли состоится в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою турнира сразятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,
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