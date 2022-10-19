«Хайпа больше, чем бойцовского интеллекта». Ян высказался об О’Мэлли

«Безусловно, О’Мэлли имеет навыки, но хайпа немножко больше, чем бойцовского интеллекта. Хайп этот хочется потушить. Я к нему серьёзно настроен. Просто я считаю, что я лучше как боец — как боец смешанных единоборств. В плане где-то подломать его, дать отпор — думаю, что смогу. Сомневаюсь, что он выдержит это», — сказал Ян в промо-ролике UFC.