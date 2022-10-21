Российский боец снят с турнира UFC 280

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зубайра Тухугов не смог сделать нужный вес, поэтому его бой на турнире UFC 280 отменен. Об этом сообщает MMA Fighting.

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Его соперником должен был стать бразилец Лукас Алмейда. Бой планировался в ночь с 22 на 23 октября по московскому времени в Абу-Даби (ОАЭ). В своем последнем поединке Зубайра Тухугов победил Рикардо Рамоса на турнире UFC 267, который состоялся в октябре прошло года.

Напомним, в главном поединке вечера сойдутся россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра, которые подерутся за титул в легком весе. В со-главном бою американец Алджамейн Стерлинг проведет защиту пояса в легчайшем весе против соотечественника Ти Джея Диллашоу. Также на турнире подерутся российский боец Петр Ян и и еще один представитель США Шон О'Мэлли.