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2 часа назад

Тухугов снят с турнира UFC 280 из-за проблем с контролем веса

Газета.Ruиещё 7

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зубайра Тухугов не смог сделать нужный вес, поэтому его бой на турнире UFC 280 отменен. Об этом сообщает MMA Fighting.

Российский боец снят с турнира UFC 280
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Его соперником должен был стать бразилец Лукас Алмейда. Бой планировался в ночь с 22 на 23 октября по московскому времени в Абу-Даби (ОАЭ). В своем последнем поединке Зубайра Тухугов победил Рикардо Рамоса на турнире UFC 267, который состоялся в октябре прошло года.

Напомним, в главном поединке вечера сойдутся россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра, которые подерутся за титул в легком весе. В со-главном бою американец Алджамейн Стерлинг проведет защиту пояса в легчайшем весе против соотечественника Ти Джея Диллашоу. Также на турнире подерутся российский боец Петр Ян и и еще один представитель США Шон О'Мэлли.

Ранее Ислам Махачев оценил футбольные качества бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

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