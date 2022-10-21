Российский боец снят с турнира UFC 280

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зубайра Тухугов не смог сделать нужный вес, поэтому его бой на турнире UFC 280 отменен. Об этом сообщает MMA Fighting.
Его соперником должен был стать бразилец Лукас Алмейда. Бой планировался в ночь с 22 на 23 октября по московскому времени в Абу-Даби (ОАЭ). В своем последнем поединке Зубайра Тухугов победил Рикардо Рамоса на турнире UFC 267, который состоялся в октябре прошло года.
Напомним, в главном поединке вечера сойдутся россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра, которые подерутся за титул в легком весе. В со-главном бою американец Алджамейн Стерлинг проведет защиту пояса в легчайшем весе против соотечественника Ти Джея Диллашоу. Также на турнире подерутся российский боец Петр Ян и и еще один представитель США Шон О'Мэлли.
Ранее Ислам Махачев оценил футбольные качества бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.