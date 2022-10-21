Американка полностью разделась на взвешивании UFC 280

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Кэтлин Чукагян провалила взвешивание перед турниром UFC 280, который состоится в ночь с 22 на 23 октября по московскому времени в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Газета.ру Газета.ру

Церемония взвешивания состоялась сегодня, 21 октября. Чукагян сначала встала на весы в одежде, а затем попросила вынести ширму и пыталась уложиться в вес, полностью раздевшись. 33-летняя спортсменка все равно превысила лимит в 52,2 килограмма почти на 700 граммов.

На UFC 280 Чукагян подерется с француженкой Манон Фиоро. Планировалось, что бой должен был пройти в наилегчайшей весовой категории, но теперь он состоится в промежуточном весе. Американка лишится 20 процентов гонорара в качестве штрафа.

Чукагян имеет в своем активе 18 побед и четыре поражения в MMA.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC Зубайра Тухугов не смог сделать нужный вес, поэтому его бой на турнире UFC 280 отменен. Его соперником должен был стать бразилец Лукас Алмейда.