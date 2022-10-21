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1 час назад

Боец UFC Кормье: для Махачева настало время выйти из тени Хабиба

Газета.Ru

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье поделился ожиданиями от поединка между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, передает MMA.Metaratings.ru.

Боец UFC Кормье: для Махачева настало время выйти из тени Хабиба
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это именно тот момент, когда ты выходишь из тени Хабиба. Все это время он был скорее известен как близкий друг и тренировочный партнер Хабиба. Для Ислама настало время выйти и стать чемпионом», — сказал Кормье.

22 октября в рамках турнира UFC 280 Махачев выйдет в октагон против Чарльза Оливейры. Бой возглавит турнир, Оливейра и Махачев поборются за титул чемпиона UFC в легком весе.

В последнем бою Махачев победил американского бойца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202. Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. Отметим, что Махачев изначально должен был провести бой против Бенеила Дариуша, но ирано-американский боец получил травму. Грин оперативно согласился заменить Дариуша.

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