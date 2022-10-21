Оливейра оставил дерзкое заявление перед боем с Махачевым

Бразильский боец смешанного стиля Чарльз Оливейра после дуэли взглядов на церемонии взвешивания в рамках турнира UFC 280 сделал при проходе в закулисье дерзкое заявление в сторону своего соперника Ислама Махачева.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Я убью этого парня», — сказал Оливейра в адрес российского бойца.

Напомним, в субботу, 22 октября 2022 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою вечера Ислам Махачев встретится с Чарльзом Оливейрой, на кону будет чемпионский пояс в лёгком весе. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.