Махачев обвинил Оливейру в избегании поединка с ним

«Этот парень постоянно просит денежные бои, но сам ещё по-английски не говорит. Его никто не понимает. Как только ты сказал о Бразилии, я написал, что готов провести поединок там. Мне без разницы, где драться. Ничего, уже в субботу мы побьёмся. Совсем скоро. Сколько месяцев ты пытался избежать этого боя? Ты даже не мог произнести моё имя. Конор, Нейт Диаз, кто угодно, но ни разу не произнёс моё имя. Сан-Пауло, ещё где-то в Бразилии, мне без разницы», — заявил Махачев на пресс-конференции.