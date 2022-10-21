Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Махачев — Оливейре: сколько месяцев ты пытался избежать этого боя?

Чемпионат.com

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев заявил, что бразилец Чарльз Оливейра пытался избежать поединка с ним.

Махачев обвинил Оливейру в избегании поединка с ним
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Этот парень постоянно просит денежные бои, но сам ещё по-английски не говорит. Его никто не понимает. Как только ты сказал о Бразилии, я написал, что готов провести поединок там. Мне без разницы, где драться. Ничего, уже в субботу мы побьёмся. Совсем скоро. Сколько месяцев ты пытался избежать этого боя? Ты даже не мог произнести моё имя. Конор, Нейт Диаз, кто угодно, но ни разу не произнёс моё имя. Сан-Пауло, ещё где-то в Бразилии, мне без разницы», — заявил Махачев на пресс-конференции.

Поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой возглавит турнир UFC 280 22 октября в Абу-Даби.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители