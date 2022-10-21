Президент UFC Уайт назвал вероятного соперника Чимаева

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что боец шведского происхождения Хамзат Гимаев может провести поединок с Колби Ковингтоном на турнире UFC 285. Его слова передает BJPenn.

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«Они могут встретиться на турнире в Лондоне. Я этим займусь», — сказал Уайт.

11 сентября Чимаев одолел Кевина Холланда. Швед исполнил не только удушающий прием, но и болевой.

Стоит отметить, что при появлении в октагоне Чимаев был встречен публикой оглушительным гулом. Напомним, что он не смог попасть в вес на взвешивании перед главным поединком турнира UFC 279 в легком весе против Нейта Диаза.

После этого на счету шведа стало 12 поединков, в которых он одержал 12 побед и не потерпел ни одного поражения.