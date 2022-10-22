Махачев поборется за чемпионский титул UFC на турнире в Абу-Даби

Российский боец Ислам Махачев проведет бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против бразильца Чарльза Оливейры. Поединок пройдет на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

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Махачев является учеником тренера Абдулманапа Нурмагомедова - отца бывшего чемпиона UFC в этой же весовой категории Хабиба Нурмагомедова, который освободил чемпионский титул в 2020 году после победы над американцем Джастином Гэтжи. Махачев, по сути, является продолжателем традиций, которые в команде Нурмагомедова неофициально называют "планом отца". Махачеву 31 год, он в смешанных единоборствах (ММА) с 2010 года, за это время он одержал 22 победы и потерпел лишь одно поражение. В последних четырех поединках он одержал четыре досрочные победы, а единственное поражение потерпел в 2015 году.

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Его соперник - Оливейра - прошел непростой путь, прежде чем бороться за титул чемпиона UFC. В детстве он чуть не стал инвалидом из-за проблем со спиной, но пошел заниматься джиу-джитсу и выправил ситуацию со здоровьем, став вместе с тем и спортсменом высокого уровня. Оливейра не проигрывает с 2017 года, в последних трех боях он одержал досрочные победы над звездами ММА Майклом Чендлером, Дастином Порье и Джастином Гэтжи. При этом перед боем с Гэтжи он был лишен чемпионского титула из-за того, что не смог войти в лимит весовой категории.

В преддверии боя против Махачева практически все члены команды Оливейры покрасили собственные волосы и стали блондинами. Российский боец даже отмечал, что сложно понять, где же теперь его соперник.

Еще одним важным поединком турнира в Абу-Даби станет бой россиянина Петра Яна и американца Шона О’Мэлли. Победитель данного боя проведет поединок за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с сильнейшим в противостоянии Алджамейна Стерлинга и Ти-Джея Диллашоу. Ян уже владел чемпионским титулом, однако уступил его, проиграв Стерлингу после нанесения запрещенного удара коленом. Второй бой безоговорочно выиграл американский боец, забрав себе пояс. Теперь же при определенных обстоятельствах бойцы могут встретиться в третий раз.