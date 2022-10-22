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22 минуты назад

Брат Нурмагомедова одержал победу в бою UFC

Lenta.ruиещё 2

Российский боец смешанного стиля (MMA) Абубакар Нурмагомедов одержал победу в поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Брат Нурмагомедова одержал победу в бою UFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бой прошел на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Воспитанник тренера Абдулманапа Нурмагомедова и двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова одержал победу над соотечественником Гаджи Омаргаджиевым единогласным решением судей.

Абубакар Нурмагомедов не дрался с марта 2021-го. Тогда он одержал победу над американцем Джаредом Гуденом судейским решением. В июле поединок россиянина сорвался из-за сложностей с получением американской визы.

На счету Нурмагомедова теперь 17 побед при трех поражениях в ММА. В UFC он одержал вторую победу и потерпел одно поражение. До перехода в UFC россиянин дрался в PFL. Омаргаджиев потерпел второе поражение в карьере при 13 победах.

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