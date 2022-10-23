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46 минут назад

Ислам Махачев «задушил» Чарльза Оливейру, став новым чемпионом UFC

Чемпионат.comиещё 2

Завершилось главное событие турнира UFC 280, который состоялся сегодня, 22 октября, в Абу-Даби (ОАЭ). Боец лёгкого веса (до 70 кг) 30-летний россиянин Ислам Махачев (22-1) сразился за вакантный титул с 33-летним бразильцем Чарльзом Оливейрой (33-8).

Ислам Махачев «задушил» Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Бойцы со старта вкатились в бой. Уже спустя полминуты у Махачева получилось повалить Оливейру и захватить контроль. Чарльз смог подняться, однако вскоре вновь оказался на полу и вновь после клинча. Махачев попытался навязать ему граунд-энд-паунд, но бразилец обошёлся практически без пропущенных ударов.

Во втором раунде Махачев после неудачной попытки повалить Оливейру перевёл схватку в стойку, где смог потрясти бразильца и выйти на удушающий приём.

Результат боя: победа Ислама Махачева удушающим приёмом во втором раунде.

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