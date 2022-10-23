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1 час назад

Россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в лёгком весе

Говорит Москваиещё 11

Боец смешанного стиля победил бразильца Чарльза Оливейру. Поединок прошёл на турнире UFC в Абу-Даби. Махачев стал вторым российским бойцом, завоевавшим титул чемпиона UFC в лёгком весе. Ранее этим титулом владел Хабиб Нурмагомедов, который освободил его в 2020 году после победы над американцем Джастином Гэтжи. Оливейра выступает в UFC с 2010 года, он владел чемпионским поясом с декабря 2021 года. Тогда в титульном поединке бразилец победил американца Дастина Порье, а затем успешно провёл защиту против Гэтжи. Махачеву 31 год, он — воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова — отца Хабиба Нурмагомедова. На его счету 23 победы и одно поражение, которое он потерпел в 2015 году. В послужном списке 33-летнего Оливейры 33 победы и 9 поражений.

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