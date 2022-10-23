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1 час назад

В UFC заявили, что Макгрегор в ближайшее время не будет проводить бои

ТАССиещё 1

Ирландский боец Конор Макгрегор не вернулся в пул тестирования на допинг, в ближайшее время он не будет проводить бои. Об этом ТАСС в субботу заявили в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

UFС: Макгрегор в ближайшее время не будет проводить бои
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Конор Макгрегор не вернулся в пул тестирования на допинг. Запланированных боев нет", - сказал собеседник агентства.

Макгрегор провел свой последний бой в июле 2021 года, тогда он проиграл американцу Дастину Порье. После турнира UFC 280 ирландец написал в социальных сетях, что знает, как победить Ислама Махачева, ставшего чемпионом в легком весе. Всего на счету Макгрегора 22 победы и шесть поражений.

MMA,Ислам Махачев,Конор Макгрегор,
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