UFС: Макгрегор в ближайшее время не будет проводить бои

Ирландский боец Конор Макгрегор не вернулся в пул тестирования на допинг, в ближайшее время он не будет проводить бои. Об этом ТАСС в субботу заявили в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

"Конор Макгрегор не вернулся в пул тестирования на допинг. Запланированных боев нет", - сказал собеседник агентства.

Макгрегор провел свой последний бой в июле 2021 года, тогда он проиграл американцу Дастину Порье. После турнира UFC 280 ирландец написал в социальных сетях, что знает, как победить Ислама Махачева, ставшего чемпионом в легком весе. Всего на счету Макгрегора 22 победы и шесть поражений.