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2 часа назад

Бразильский боец UFC Оливейра потребовал реванша с Махачевым

Газета.Ruиещё 1

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чарльз Оливейра потребовал реванша с Исламом Махачевым.

Оливейра потребовал реванша с чемпионом UFC Махачевым
Фото: Craig Kidwell/USA TODAY Sports/ReutersCraig Kidwell/USA TODAY Sports/Reuters

Напомним, в ночь на 23 октября россиянин победил Оливейру на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Махачев одержал победу над соперником удушающим приемом и стал чемпионом промоушена в легком весе. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

«Я заслуживаю реванша, я даже его требую. Считаю, что в целом моя победная серия говорит о том, что я могу получить второй шанс. И пусть это будет в Бразилии», — цитирует Оливейру ТАСС.

Чарльз Оливейра являлся чемпионом UFC в легком весе. Он занимал третью строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Ранее бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему новоиспеченный обладатель пояса в легком дивизионе Ислам Махачев одержит победу над чемпионом полулегкого веса Алексом Волкановски.

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