Махачева в аэропорту встретил глава Дагестана

— Мы все ждали этого боя и не сомневались, что результат будет именно таким. Знаю, что за этой победой — упорные тренировки под чутким контролем Хабиба Нурмагомедова. Ислам, ты доказал всему миру, что сейчас лучший в легком весе. Пояс теперь в надежных руках. Мы гордимся тобой! — сказал Меликов.