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1 час назад

Чемпиона UFC Ислама Махачева в аэропорту встретил глава Дагестана

Матч ТВиещё 1

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в среду вернулся в Дагестан, где в аэропорту его встретил глава региона Сергей Меликов, сообщает пресс служба руководителя региона.

Махачева в аэропорту встретил глава Дагестана
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Махачев 22 октября победил удушающим приемом бразильца Чарльза Оливейру в титульном поединке на турнире UFC 280 в Абу Даби.

В аэропорту Махачкалы вместе с руководителем республики чемпиона встречали министр спорта Сажид Сажидов, родные, друзья и фанаты.

— Мы все ждали этого боя и не сомневались, что результат будет именно таким. Знаю, что за этой победой — упорные тренировки под чутким контролем Хабиба Нурмагомедова. Ислам, ты доказал всему миру, что сейчас лучший в легком весе. Пояс теперь в надежных руках. Мы гордимся тобой! — сказал Меликов.

Отца чемпиона, который также участвовал в мероприятии, руководитель региона поблагодарил за воспитание выдающегося спортсмена.

Ислам Махачев поблагодарил за оказанное внимание и признался, что долго шёл к этой цели.

— Эта победа значит для меня многое. Рад, что достиг той цели, к которой так стремился. Пояс, наверное, не так тяжело завоевать, как его сохранить. Теперь планирую его защищать. После последней победы я поднялся на третье место в рейтинге лучших бойцов UFC. Есть цель — возглавить этот рейтинг, — отметил чемпион.

За карьеру Махачев потерпел в UFC всего одно поражение. На его счету 12 побед в промоушен

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,Хабиб Нурмагомедов,Сергей Меликов,
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