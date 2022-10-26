Махачева в аэропорту встретил глава Дагестана

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в среду вернулся в Дагестан, где в аэропорту его встретил глава региона Сергей Меликов, сообщает пресс служба руководителя региона.
Махачев 22 октября победил удушающим приемом бразильца Чарльза Оливейру в титульном поединке на турнире UFC 280 в Абу Даби.
В аэропорту Махачкалы вместе с руководителем республики чемпиона встречали министр спорта Сажид Сажидов, родные, друзья и фанаты.
— Мы все ждали этого боя и не сомневались, что результат будет именно таким. Знаю, что за этой победой — упорные тренировки под чутким контролем Хабиба Нурмагомедова. Ислам, ты доказал всему миру, что сейчас лучший в легком весе. Пояс теперь в надежных руках. Мы гордимся тобой! — сказал Меликов.
Отца чемпиона, который также участвовал в мероприятии, руководитель региона поблагодарил за воспитание выдающегося спортсмена.
Ислам Махачев поблагодарил за оказанное внимание и признался, что долго шёл к этой цели.
— Эта победа значит для меня многое. Рад, что достиг той цели, к которой так стремился. Пояс, наверное, не так тяжело завоевать, как его сохранить. Теперь планирую его защищать. После последней победы я поднялся на третье место в рейтинге лучших бойцов UFC. Есть цель — возглавить этот рейтинг, — отметил чемпион.
За карьеру Махачев потерпел в UFC всего одно поражение. На его счету 12 побед в промоушен