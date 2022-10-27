Емельяненко отреагировал на решение брата принять участие в СВО

Боец MMA Александр Емельяненко рассказал на своем YouTube-канале о поединках, планах на будущее. Особое внимание он уделил решению своего младшего брата принять участие в СВО.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что Емельяненко-младшему 34 года. В молодости он вместе со старшими братьями занимался боевым самбо. Несмотря на определенные успехи, спортивную карьеру он продолжать не стал.

Боец подчеркнул, что каждый человек должен заниматься тем, чем считает нужным.

«Каждый должен заниматься тем, чем занимается», - пояснил Александр Емельяненко.

Он уточнил, что Иван хорошо служил в армии, у него отличная боевая подготовка за счет того, что служба прошла в спецназе.