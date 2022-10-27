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1 час назад

Чемпион UFC высказался о возможности поединка с Макгрегором

Lenta.ruиещё 1

Австралийский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волкановски высказался о возможности поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Его слова доступны на YouTube-канале Submission Radio.

Чемпион UFC высказался о возможности поединка с Макгрегором
Фото:  Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

Волкановски заявил, что Макгрегор — единственный чемпион в полулегком весе, которого он не победил. «Так что очевидно, этот бой что-то да значит для меня. Конечно, не стоит забывать и о деньгах, которые может принести этот поединок, да и некоторые прочие моменты. Весь этот цирк вокруг него — было бы весело», — отметил австралиец.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Спортсмен не выходил в октагон с лета 2021 года. Тогда он подрался с американцем Дастином Порье и получил перелом ноги, проиграв техническим нокаутом. В профессиональной карьере ирландец провел 28 боев, одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

34-летний Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе. В его активе 25 побед при одном поражении. Последний бой Волкановски провел в июле 2022-го, когда победил Макса Холлоуэя единогласным решением судей.

MMA,Александр Волкановски,Конор Макгрегор,
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