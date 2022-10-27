Чемпион UFC высказался о возможности поединка с Макгрегором

Волкановски заявил, что Макгрегор — единственный чемпион в полулегком весе, которого он не победил. «Так что очевидно, этот бой что-то да значит для меня. Конечно, не стоит забывать и о деньгах, которые может принести этот поединок, да и некоторые прочие моменты. Весь этот цирк вокруг него — было бы весело», — отметил австралиец.