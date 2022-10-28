О'Мэлли двумя словами описал бой против Яна

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон О'Мэлли на своей странице в соцсетях опубликовал пост, посвященный победе над россиянином Петром Яном.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Русская рулетка», — написал О'Мэлли.

Напомним, что 22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.