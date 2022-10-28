О'Мэлли двумя словами описал бой против Яна

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон О'Мэлли на своей странице в соцсетях опубликовал пост, посвященный победе над россиянином Петром Яном.
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Напомним, что 22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.
Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 18 поединках. По состоянию на 22 октября 2022 года он занимает 11-ю строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе.