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1 час назад

О'Мэлли описал бой против Петра Яна в UFC словами "русская рулетка"

Газета.Ruиещё 4

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон О'Мэлли на своей странице в соцсетях опубликовал пост, посвященный победе над россиянином Петром Яном.

О'Мэлли двумя словами описал бой против Яна
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Русская рулетка», — написал О'Мэлли.

Напомним, что 22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 18 поединках. По состоянию на 22 октября 2022 года он занимает 11-ю строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе.

MMA,Петр Ян,
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