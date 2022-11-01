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2 часа назад

Чемпион UFC Махачев рассказал о своем травмоопасном хобби

Газета.Ruиещё 6

Новоявленный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев рассказал о том, что любит проводить время, катаясь на мотоцикле.

Чемпион UFC Махачев рассказал о своем травмоопасном хобби
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тренируюсь два раза в день, но мне нравится отвлечься, когда бывает свободное время. Пацаны часто в отеле любят лежать, отдыхать. А мне нравится активный отдых.

На мотоцикле, если ты сам себе не напридумываешь проблем, можно аккуратно кататься по полям, по лугам. У меня первый мотоцикл стоил 200 тысяч рублей, а вся защитная экипировка была немного дороже. То есть я создал все условия, уповаю на Всевышнего и катаюсь спокойно», — передает слова Махачева «Матч ТВ».

22 октября Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Также на турнире UFC-280 в со-главном бое вечера Алджамейн Стерлинг техническим нокаутом одолел Ти Джея Диллашоу. В легчайшем весе Петр Ян раздельным решением судей уступил американцу Шону О'Мэлли.

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