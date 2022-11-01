Чемпион UFC Махачев рассказал о своем травмоопасном хобби

«Тренируюсь два раза в день, но мне нравится отвлечься, когда бывает свободное время. Пацаны часто в отеле любят лежать, отдыхать. А мне нравится активный отдых.



На мотоцикле, если ты сам себе не напридумываешь проблем, можно аккуратно кататься по полям, по лугам. У меня первый мотоцикл стоил 200 тысяч рублей, а вся защитная экипировка была немного дороже. То есть я создал все условия, уповаю на Всевышнего и катаюсь спокойно», — передает слова Махачева «Матч ТВ».