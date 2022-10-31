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22 минуты назад

Бой Емельяненко и Еркаева перенесли на другую дату

Советский спорт

У промоушена возникли проблемы организационного характера.

Бой Емельяненко и Еркаева перенесли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава российской лиги Arena Сергей Еркаев сообщил о срыве поединка с известным бойцом ММА Александром Емельяненко.

По словам функционера, у промоушена возникли проблемы организационного характера. Еркаев подчеркнул, что организация сохранит прежний состав участников и проведет ивент позднее.

«Ждите официальный анонс. Всем спасибо за поддержку, со своей стороны мы делаем все, чтобы подарить этот спортивный праздник для наших зрителей», – добавил глава лиги в соцсети.

Напомним, турнир с участием Емельяненко и Еркаева должен был пройти 6 ноября на «ЦСКА Арене».

MMA,Александр Емельяненко,
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