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32 минуты назад

В Москве скоропостижно скончался боец ММА

Матч ТВиещё 1

Как сообщили «Матч ТВ» несколько источников среди представителей смешанных единоборств, в возрасте 33 лет ушел из жизни Александр Писарев.

В Москве скоропостижно скончался боец ММА
Фото: РСБИРСБИ

Статистика спортсмена в ММА была 3 победы и 2 поражения. Писарев выступал на турнирах RCC и Fight Nights. Последний поединок провел в феврале 2020 году, уступив Максиму Усояну.

По предварительной информации, боец ушел из жизни во сне без диагностированных хронических проблем со здоровьем.

Редакция «Матч ТВ» выражает соболезнования семье, родным и друзьям спортсмена.

MMA,Александр Писарев,
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