В Москве скоропостижно скончался боец ММА

Как сообщили «Матч ТВ» несколько источников среди представителей смешанных единоборств, в возрасте 33 лет ушел из жизни Александр Писарев.

Фото: РСБИ РСБИ

Статистика спортсмена в ММА была 3 победы и 2 поражения. Писарев выступал на турнирах RCC и Fight Nights. Последний поединок провел в феврале 2020 году, уступив Максиму Усояну.

По предварительной информации, боец ушел из жизни во сне без диагностированных хронических проблем со здоровьем.