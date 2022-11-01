Емельяненко ответил раскритиковавшему ММА Карелину

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко ответил на критику MMA трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина. Спортсмен высказался в видео на своем YouTube-канале.

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Емельяненко отметил, что уважает Карелина как чемпиона и назвал его лучшим борцом в тяжелом весе, однако не согласился с его оценкой важности ММА.

«Глупость сказал Александр Карелин. У него ведь есть опыт проведения смешанных единоборств. Он дрался с каким-то бойцом из Японии и всю схватку проездил на заднице», — заявил боец.

Ранее Карелин отказался считать MMA видом спорта и сравнил борьбу со смесью водки с пивом. Спортсмен добавил, что не понимает, как можно смешать навыки, полученные при занятиях различными видами единоборств.

В 1999 году Карелин провел единственный в карьере бой по правилам ММА. Тогда он подрался с японцем Акирой Маедой. Россиянин победил судейским решением, пропустив два удара в самом начале встречи.