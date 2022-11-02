Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Евлоев обратился к Махачеву из-за хейтеров

Чемпионат.comиещё 3

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев отреагировал на недавние слова соотечественника, чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева о хейтерах. Ранее Ислам написал в соцсетях, что после поединка с Чарльзом Оливейрой никак не может найти хейтеров, в то время как до боя они то и дело писали некомплиментарные сообщения в его адрес.

Евлоев обратился к Махачеву из-за хейтеров
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Хейтеры никуда не делись, брат, просто они не хотели давать тебе возможность забрать пояс. А сейчас заткнулись, потому что не могут докопаться к твоему успеху», — написал Евлоев в комментариях к сообщению Махачева.

Напомним, бой Махачева и Оливейры состоялся на UFC 280. Турнир прошёл 22 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Ислама и Чарльза был главным событием спортивного шоу. Бойцы вели спор за чемпионский пояс в лёгком весе. Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде.

MMA,Чарльз Оливейра,Мовсар Евлоев,Ислам Махачев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители