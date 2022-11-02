Евлоев обратился к Махачеву из-за хейтеров

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев отреагировал на недавние слова соотечественника, чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева о хейтерах. Ранее Ислам написал в соцсетях, что после поединка с Чарльзом Оливейрой никак не может найти хейтеров, в то время как до боя они то и дело писали некомплиментарные сообщения в его адрес.