Появились новые подробности гибели бойца ММА Писарева

Газета «Известия» выяснила новые подробности смерти бойца смешанного стиля Александра Писарева. По данным издания, в комнате его обнаружил отец, вернувшийся с прогулки с собакой.

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Отец бойца, придя с прогулки, увидел своего сына обездвиженным на полу. Мужчина подумал, что Писарев крепко спит, поскольку он не вставал с кровати и не отвечал. Затем отец бойца подошел к сыну и, увидев, что он лежит с раскинутыми руками, решил прощупать пульс, но не смог. Сразу после этого он вызвал скорую и начал делать Писареву искусственное дыхание.

В какой-то момент мужчине даже показалось, что сын начал приходить в себя, но прибывшие на место медики заявили, что боец скончался два часа назад.