Появились новые подробности гибели бойца ММА Писарева

Газета «Известия» выяснила новые подробности смерти бойца смешанного стиля Александра Писарева. По данным издания, в комнате его обнаружил отец, вернувшийся с прогулки с собакой.
Отец бойца, придя с прогулки, увидел своего сына обездвиженным на полу. Мужчина подумал, что Писарев крепко спит, поскольку он не вставал с кровати и не отвечал. Затем отец бойца подошел к сыну и, увидев, что он лежит с раскинутыми руками, решил прощупать пульс, но не смог. Сразу после этого он вызвал скорую и начал делать Писареву искусственное дыхание.
В какой-то момент мужчине даже показалось, что сын начал приходить в себя, но прибывшие на место медики заявили, что боец скончался два часа назад.
О смерти Писарева стало известно 1 ноября. Изначально предполагалось, что боец скончался от отравления арбузом, которые он часто ел в последнее время. Однако медики установили, что смерть наступили от отравления опиоидами. Супруга Писарева сообщала, что накануне он ел «неизвестные сушеные грибы». Данную версию также подтвердил отец бойца, заявив, что дважды видел, как его сын есть какие-то сушеные грибы. Писарев говорил, что они «повышают выносливость» и нужны для тренировок, но уточнят о каких именно грибах идет речь не стал.