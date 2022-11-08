Мераб Двалишвили обошёл Петра Яна в рейтинге UFC

В обновлённом рейтинге Пётр Ян опустился на одну строчку и расположился на третьем месте рейтинга своей весовой категории. Мераб Двалишвили поднялся на одну строчку и занимает второе место рейтинга.

Напомним, Пётр в последнем поединке встречался с представителем США Шоном О’Мэлли. Их бой был третьим по значимости противостоянием на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который состоялся в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу американца.