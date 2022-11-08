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55 минут назад

Мераб Двалишвили обошёл Петра Яна в рейтинге UFC

Чемпионат.com

Обновился рейтинг UFC. Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили в рейтинге легчайшего веса обошёл россиянина Петра Яна.

Мераб Двалишвили обошёл Петра Яна в рейтинге UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В обновлённом рейтинге Пётр Ян опустился на одну строчку и расположился на третьем месте рейтинга своей весовой категории. Мераб Двалишвили поднялся на одну строчку и занимает второе место рейтинга.

Напомним, Пётр в последнем поединке встречался с представителем США Шоном О’Мэлли. Их бой был третьим по значимости противостоянием на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который состоялся в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу американца.

Мераб Двалишвили последний бой провёл на турнире UFC 278, где ему противостоял бразилец Жозе Альдо. Грузинский спортсмен победил единогласным решением судей.

MMA,Жозе Альдо,
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