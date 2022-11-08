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43 минуты назад

Конор Макгрегор намекнул, в каком дивизионе UFC планирует выступать

Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где намекнул своим подписчикам о том, в каком дивизионе он планирует продолжить выступление.

Конор Макгрегор намекнул, в каком дивизионе UFC планирует выступать
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Последний бой Конор провёл в прошлом году на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Макгрегор встречался с бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.

MMA,Конор Макгрегор,
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