Макгрегор захотел купить футбольный клуб «Ливерпуль»

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что рассматривает возможность покупки клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль».

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Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) сообщил об этом, отвечая в социальной сети на предложение одного из болельщиков приобрести футбольную команду, выставленную на продажу.

«Я бы с радостью сделал это. Уже отправил запрос, чтобы получить больше информации, как только мне стало известно о продаже «Ливерпуля». Что за невероятный поворот событий! Что за клуб!» — написал Макгрегор.

Компания Fenway Sports Group выставила «Ливерпуль» на продажу. Основатель компании приобрел английский клуб в 2010 году. На текущий момент неизвестно, с кем и на какой стадии ведутся переговоры.

Макгрегор известен своей любовью к футболу. Он приезжал в Россию на финал чемпионата мира 2018 года. Ранее он уже заявлял о том, что хочет купить другой клуб АПЛ — «Челси».

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.