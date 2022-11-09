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1 час назад

Экс-чемпион UFC Макгрегор хочет купить футбольный клуб "Ливерпуль"

Газета.Ru

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что рассматривает возможность покупки клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль».

Макгрегор захотел купить футбольный клуб «Ливерпуль»
Фото: Газета.ruГазета.ru

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) сообщил об этом, отвечая в социальной сети на предложение одного из болельщиков приобрести футбольную команду, выставленную на продажу.

«Я бы с радостью сделал это. Уже отправил запрос, чтобы получить больше информации, как только мне стало известно о продаже «Ливерпуля». Что за невероятный поворот событий! Что за клуб!» — написал Макгрегор.

Компания Fenway Sports Group выставила «Ливерпуль» на продажу. Основатель компании приобрел английский клуб в 2010 году. На текущий момент неизвестно, с кем и на какой стадии ведутся переговоры.

Макгрегор известен своей любовью к футболу. Он приезжал в Россию на финал чемпионата мира 2018 года. Ранее он уже заявлял о том, что хочет купить другой клуб АПЛ — «Челси».

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее стало известно, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

MMA,Конор Макгрегор,
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