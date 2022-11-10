Глава АМС Fight Nights Гаджиев считает, что Дзюбе не нужен бой с Емельяненко

«Что должно сподвигнуть Дзюбу, чтобы выйти в клетку? Да ничего. Будь я Дзюбой, вообще не понимаю, а зачем это нужно? Вообще какой смысл? Все есть. Знаменитый? Да. Деньги есть? Да. Смысл выходить и драться в клетке?» — сказал Гаджиев.