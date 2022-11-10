Глава АМС Fight Nights Гаджиев считает, что Дзюбе не нужен бой с Емельяненко

Президент АМС Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о желании бойца ММА Александра Емельяненко провести поединок с бывшим футболистом «Аданы Демирспор» Артемом Дзюбой. Слова Гаджиева передает «Спорт-Экспресс».
«Что должно сподвигнуть Дзюбу, чтобы выйти в клетку? Да ничего. Будь я Дзюбой, вообще не понимаю, а зачем это нужно? Вообще какой смысл? Все есть. Знаменитый? Да. Деньги есть? Да. Смысл выходить и драться в клетке?» — сказал Гаджиев.
Напомним, что сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. 3 ноября его контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» был расторгнут.
До этого он на протяжении семи лет играл в России за «Зенит». На его счету более 50 матчей в составе сборной России. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету 148 забитых мячей.